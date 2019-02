Daisy Kudrele ja Mattis Jaamale ka tavaraja meistrikullad

Eelmise päeva lühirajavõistlusega võrreldes oli sula maastikule täiendavalt lumevabu kohti sulatanud, kuid Eesti meistrivõistlused said väärikalt peetud. Otselõikeid oli maastikul riskantsem teha, sest lumi enam nii hästi ei kandnud ja võistlejad püsisid pigem ettevalmistatud suusaradadel.

Kudre püüdis finiši eel nelja minutiga kinni oma noorema õe Dorise (OK Peko), kes teenis just sellise kaotusega hõbemedali. Pronksi sai võitjale 6.04 kaotanud Epp Paalberg (Rakvere OK).