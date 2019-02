Asetuseta Bencic võitis Dubais, Tsitsipas Marseille`s

Bencici võit on seda hinnatavam, et teel võidukarikani alistas ta koguni 4 maailma esikümne mängijat nelja päeva jooksul (Arina Sabalenka, Simona Halepi, ja tiitlikaitsja Elina Svitolina).

Belinda Bencic tõusis maailma edetabelis Eesti esinumbri Anett Kontaveiti (WTA 21) kannule 23.positsioonile. Nende vahele jääb Lätit esindav Jelena Ostapenko. Kaia Kanepi langes kaks kohta ja on nüüd 86. kohal.

Marseille`s toimunud ATP turniiril võitis oma teise ATP tiitli 20-aastane kreeklane Stefanos Tsisipas. Finaalis alistas ta Kasahstani tennisisti Mihhail Kukuškini 7:5, 7:6 (5). Tsitsipas lõi koguni 14 ässa ja võitis 84 protsenti oma esimese servi punktidest. «Tiitlite võitmine on see, mille nimel ma tööd teen,» ütles Tsitsipas. «See on kõige rahulduspakkuvam ning kõige suurem rõõm tennises,» lisas ta.