Solskjaer raputas Liverpooli fännide haavadele soola

«Liigatiitlit on Inglismaal raske võita. Tegu on kõige karmima liigaga, kus on igal hooajal viis või kuus tiitlipretendenti. Kodumaal on mul rohkelt Liverpooli toetajaid ning igal aastal ütlevad nad, et järgmine on nende aasta. Oktoobriks ütlevad nad juba, et hoopis järgmine on nende aasta. Sel korral on nad tiitlijahil, aga see pole miski, mille peale meie peaks praegu mõtlema» ütles Solskjaer enne kohtumist Liverpooliga.