Gert Kullamäe: võit Gruusia üle oli tahte triumf!

Kullamäele ei jäänud märkamata ka, et kohtunikel olid kohati viled viltu suus. «Eriti matši alguses oli neid kahtlasi puhumisi Kaukaasia meeste kasuks rohkem kui oleks võinud olla, kuid see on ju Gruusia. See peabki nii olema,» ütles Eesti läbi aegade üks parimaid tagamängijaid.