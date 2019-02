Blogi: Austria politsei kinnitas, et nägi dopingukahtlusega eestlasi käimas kurjategijate juures

Austria politsei tegi täna ootamatu dopingureidi suusaalade maailmameistrivõistlustel Seefeldis. Eesti suusakoondise peatreener Anti Saarepuu ütles enne 15 km klassikasõitu, et tema ei tea eestlaste dopingukahtluse kohta midagi, aga sai suhteliselt vahetult enne starti Karel Tammjärvelt kõne, et tema ega Andreas Veerpalu täna ei stardi. Austria politsei kinnitas, et eestlased võeti vahi alla. Saarepuu lisas paar tundi pärast võistlust, et on infosulus ja korraldajad ega politsei pole temaga ühendust võtnud.