Otseblogi: Poltoranin ja austerlased tunnistasid veredopingu kasutamist, eestlased endiselt vahi all

Austria politsei tegi eile ootamatu dopingureidi suusaalade maailmameistrivõistlustel Seefeldis. Eesti suusakoondise peatreener Anti Saarepuu ütles täna Postimehele, et ootab Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu puudutavas dopinguskandaalis samamoodi selgust nagu avalikkus. Värske info kohaselt on austerlased ja Poltoranin tunnistanud süüd ning nemad on vabadusse lastud, eestlased viibivad aga endiselt vahi all.