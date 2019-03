Otsepilt- ja blogi pressikonverentsilt. Tammjärv: Alaver soovitas mulle veredopingu kontakti 2016. aastal

Austria politsei tegi kolmapäeva hommikul. ootamatu dopingureidi suusaalade maailmameistrivõistlustel Seefeldis. Kinni peeti ka Eesti suusatajad Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu, kes vabastati neljapäeval. Eesti koondise treeneri Anti Saarepuu sõnul kinnitasid talle suusatajad, et tegemist on dopingujuhtumiga. Eesti aja järgi kell 12 toimub Seefeldis pressikonverents, kuhu tuleb ka Tammjärv, kuid mitte Veerpalu. Saarepuu kinnitas pressikonverentsil, et eestlased on tunnistanud ennast süüdi.