Seefeldi MMi otsepilt: Austria läheb suusarajale sekundilise eduga, Norra edestab Saksamaad

Kolmandat kohta hoiab hüpete järel Norra koondis, kes saab rajale 17 sekundit pärast Austriat. Saksamaa on neljas (+0.41).

Mõlemal on mängus nii mõndagi: Saksamaa koondis on võitnud viimased kaks MM-tiitlit ja nende liider Eric Frenzel jahib tänavuse suurvõistluse kolmandat kuldmedalit. Oma nimeka tiimikaaslase Johannes Rydzeki saavutust ta siiski ei korda, sest too võitis kaks aastat tagasi kõik pakutud MM-kullad. Neliku lõpetavad Fabian Rießle ja Vinzenz Geiger.