Võrkpalli otsepilt: Tartu vs. Pärnu, Ojamets vs. Keel – kes kallutab poolfinaali enda kasuks?

Bigbank Tartu ja Pärnu VK kohtusid põhiturniiril kahel korral, Tartu võitis esimese omavahelise mängu 3:1, teise mängu keeras sama tulemusega enda kasuks Pärnu. Karikavõistlustel mindi vastamisi poolfinaalides, kust väljus võitjana Pärnu meeskond, kes võitis avamängu 3:0 ja teise 3:2.

Bigbank oli Credit24 Meistriliiga veerandfinaalis kahel korral kindlalt üle TalTechist, Pärnu alistas samuti kahel korral veenvalt Selver Tallinna.

Bigbanki meeskonna peatreener Andrei Ojamets ütles poolfinaali eel, et Tartu ja Pärnu vastasseis tema jaoks erilist rolli ei mängi. «Minu jaoks on tegu mänguga nagu iga teine, see, et Pärnu on minu kunagine koduklubi, mulle midagi erilist ei tähenda, ses osas pean vandenõuteoreetikutele pettumuse valmistama,» sõnas juhendaja.

«Pärnu mäng on rajatud jõuservi peale, kui see toimib, siis on nendega alati väga raske. Lisaks on tegu väga hea platsimänguga meeskonnaga, kes on kaitses igas pallis hammastega kinni ja kaitses õnnestumised annavad neile palju lisajõudu. Pärnu liidriteks on kindlasti sidemängija Martti Keel ning brasiillasest diagonaalründaja Chizoba Neves Atu. Brasiillane kannab rünnakul suurt koormust ja on rasketel hetkedel mängu vedaja,» analüüsis Ojamets poolfinaalivastast. Peale vigastusest taastuva Mart Naabri on kõik Ojametsa hoolealused mänguvalmid.

Pärnu VK juhendaja Avo Keel tunnistas, et mänginuks parema meelega poolfinaali mõne teise meeskonna vastu. «Mina seda juttu ei usu, et iga vastasega minnakse võitlema jms. Igal treeneril ja mängijal on oma sisemine soov, kelle vastu parema meelega mängitakse ja tunnistan, et ma hea meelega mänginuksin poolfinaalis mõne teise meeskonna, mitte Tartu vastu. Eelistatum olnuks RTU, kes on siiski sel hooajal mingil määral üllatajaks osutunud. Aga ega meil pääsu pole, tuleb Tartuga madistada,» rääkis Keel.