Võrkpalli otsepilt: Eesti-Läti ühisliiga tšempioni otsustab viies geim!

Avageim 21:25 Saaremaale

Teine geim Tartule 25:21

Kolmas geim Tartule 25:19

Sarnasel tasemete meeskondade mängus loeb lõpuks see, kumb vähem eksib. Kolmandas geimis sai Tartu oma kindlusega sisse 7:4 edu, kuid siis jäeti kaks korda piiri ja antenni vahele ruumi Siim Põlluäärele, kaks korda eksis oma suurim kahur Hindrek Pulk ja järsku olidki saarlased ise ees.

Neljas geim 19:25 Saaremaale

Eilses 3:0 lõppenud poolfinaalmatšis Pärnuga suurepärase blokipartii teinud tartlane Meelis Kivisild rõhutas tänase mängu eel, et midagi lihtsat ees ootamas pole, sest Saaremaa tõestas ka RTU 3:1 alistamisega, et nende pikk on tõega pink.

«Saaremaal on põhimõtteliselt kaks võistkonda. Neil on esimene koosseis, kes väljakul on, ja kui need kõik põruvad, siis tuleb täiesti uus meeskond peale. Peame mängima põhimõtteliselt kahe meeskonna vastu. Ma arvan, et suudame seda,» sõnas Kivisild.