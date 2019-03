Võrkpalli otsepilt: ühisliiga tiitlile madistavad tiitlikaitsja Saaremaa ja kodusaali tuge nautiv Tartu

Eilses 3:0 lõppenud poolfinaalmatšis Pärnuga suurepärase blokipartii teinud tartlane Meelis Kivisild rõhutas tänase mängu eel, et midagi lihtsat ees ootamas pole, sest Saaremaa tõestas ka RTU 3:1 alistamisega, et nende pikk on tõega pink.

«Saaremaal on põhimõtteliselt kaks võistkonda. Neil on esimene koosseis, kes väljakul on, ja kui need kõik põruvad, siis tuleb täiesti uus meeskond peale. Peame mängima põhimõtteliselt kahe meeskonna vastu. Ma arvan, et suudame seda,» sõnas Kivisild.