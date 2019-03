100 punkti piiri ületanud Kalev/Cramo pani kodus Valgevene esiklubi paika

Eesti klubi rivistusest puudus Hispaania kõrgliigasse siirdunud Janari Jõesaar, valgevenelased lasid jaanuaris pärast kodumängukaotust Kalev/Cramole peatreener Aleksandr Krutikovi lahti ning on Tallinnas uue juhendaja Rostislav Verguni käe all.

Avapoolaeg:

Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys saatis algviisikus väljakule Arnett Moultrie, Chavaughn Lewis`e, Branko Mirkovici, Erik Keeduse ja Kristjan Kanguri. Valgevene treener usaldas seevastu lisaks valgevenelastele Mikita Metšarkov, Vitali Ljutõtš, Aliaksander Kudrjavtsev, Aliaksnder Semjanuk, vaid üht võõrleegionäri Devon Saddlerit. Esimese veerandaja võitis Kalev/Cramo kõige napimalt 24:23. Korviderohke esimese poolaja lõpul särasid tablool Kalev/Cramo edunumbrid 57:43.

Peatreener Donaldas Kairyse hoolealused olid kahenädalase VTB Ühisliiga pausi ajal kõvasti oma visketabavust lihvinud - erakordselt hästi tabati 3- punktiviskeid. Täpsed olid Mirkovic, Kurbas, Dorbek, Wroten, Kitising ning millise tabavusprotsendiga!

Teine poolaeg:

III veerandaja algus oli üsna katastroofiline. Poolaeg algas ebaõnnestumiste jadaga ning Kalev sai käe valgeks kui mängitud oli kaks ja pool minutit. II poolajast oli kulunud 5 minutit, kui Dorbek tabas rünnaku viimasel sekundil kolmese 72:60. Sealt alates saadi mängumasin jälle tasapisi käima. III veerandaeg päädis seisul 75:64. Edasi olid kalevlased pidurdamatud.

Mängujärgsed kommentaarid:

Donaldas Kairys ütles pärast mängu, et Kalev/Cramo pidas oma mänguplaanist väga hästi kinni. «Tahtsime kodupubliku ees korraliku esituse teha. Esimesel poolajal eksisime kaitses. Kuid teise poolaja alguses tahtsime vigu vältida,» ütles leedulane. «Oleme selles kooseisus saanud teha vaid ühe korraliku treeningu,»lisas Kairys.

Küsimuse peale, et kas tunnete Janari Jõesaarest puudust vastas Kairys, et loomulikult oli Janari üks kolmest võtmemängijast, kuid meeskonnal on sellele positsioonile mitu alternatiivi. «Nägite ju ise kui hästi Erik Keedus täna mängis,» ütles Kairys.

Valgevene meeskonna loots Rostislav Vergun sõnas peale mängu, et selleks et Kalevi-suguse hästi organiseeritud meeskonna vastu saada peab mängima 40 minutit. «Täna mängisime kakskümmend minutit, sellest on vähe et kalevisugusele meeskonnale vastu saada, kuid oleme noor ambitsioonikas meeskond ning teeme kõik selleks, et hooaja lõpuks ei oleks me tabeli viimasel real,» lisas Vergun.

Kalev/Cramo hiilgas hea visketabavusega: visked väljakult 56 protsenti ning 3-punkti visete tabavus samuti kõrgest klassist 26st 14, ehk 53 protsenti.

Kalev/Cramo resultatiivsemad mängijad: Arnett Moultrie 26 p, Maksim Salash 17 p ja Mirkovic 12 punkti (kõik kolmesed), Minski meeskonna parim oli Devon Saddler 19 punktiga. Lauavõitlus samuti Cramole 34-29. Kalev tegi 12 pallikaotust, vastased aga kaotasid mänguvahendi koguni 16 korral.

Käesoleval kuul on Kalev/Cramol jäänud VTB Ühisliigas pidada veel kolm mängu: 10. ja 17. märtsil mängitakse kodus vastavalt Astana ja Moskva oblasti Himkiga ning 28. märtsil Zielona Goras sealse Stelmetiga.

Enne mängu:

Kalev on kogunud üheksa vooru enne põhiturniiri lõppu 7 võitu ja 10 kaotust, jagades Saraatovi Avtodoriga kaheksandat kohta. Kui Donaldas Kairyse hoolealused peavad pingelist heitlust viimase play-off’i koha nimel, siis 2 võidu ja 14 kaotusega Minsk mängib üksnes au ja uhkuse nimel, kirjutab klubi kodulehel.

Viimati kolm kuud tagasi Ühisliigas võidurõõmu maitsnud Minsk kaotas tänavuse esimese omavahelise mängu Kalevile 13. jaanuaril koduväljakul 82:95. Eesti esiklubi tsenter Arnett Moultrie kogus nimetatud kohtumises 22 punkti ja 12 lauapalli. Kalevi ja Minski omavaheliste mängude seis on liiga ajaloo kokkuvõttes veel napilt, 5:4 Valgevene klubi kasuks.

Minsk vallandas pärast jaanuarikuist Kalevile kaotamist oma pikaaegse peatreeneri Aleksandr Krutikovi, kuid täna on veel keeruline öelda, kas uus juhendaja Rostislav Vergun on kahe kuuga suutnud meeskonna mängupilti parandada. Minsk on nimelt seejärel kõik neli Ühisliiga kohtumist pidanud liiga tippude vastu, kust võitu oligi keeruline oodata.

Minski mängu veavad ameeriklased Jamar Abrams, D. J. Shelton ja Devon Sadler, kes koguvad kolme peale keskmiselt 47 punkti matši kohta. Neist ohtlikem on seni olnud just Abrams, kes tabab kolmepunktiviskeid suisa 50-protsendiliselt. Kalevile on eelseisev mäng aga esimene VTB kohtumine, kus Tenerifesse siirdunud Janari Jõesaart enam kasutada pole. Antud kohtumisega peaks aga selgeks saama Tony Wroteni saatus.

Pärast pühapäeva ootab Kalevit märtsis Ühisliigas ees veel kolm kohtumist, neist kaks esimest Astana ja Moskva oblasti Himki vastu peetakse samuti koduväljakul.