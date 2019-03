Korvpalli otsepilt: Kalev/Cramo võitis Valgevene esiklubi vastu poolaja ja liigub 100 punkti graafikus

Kalev on kogunud üheksa vooru enne põhiturniiri lõppu 7 võitu ja 10 kaotust, jagades Saraatovi Avtodoriga kaheksandat kohta. Kui Donaldas Kairyse hoolealused peavad pingelist heitlust viimase play-off’i koha nimel, siis 2 võidu ja 14 kaotusega Minsk mängib üksnes au ja uhkuse nimel, kirjutab klubi kodulehel .

Viimati kolm kuud tagasi Ühisliigas võidurõõmu maitsnud Minsk kaotas tänavuse esimese omavahelise mängu Kalevile 13. jaanuaril koduväljakul 82:95. Eesti esiklubi tsenter Arnett Moultrie kogus nimetatud kohtumises 22 punkti ja 12 lauapalli. Kalevi ja Minski omavaheliste mängude seis on liiga ajaloo kokkuvõttes veel napilt, 5:4 Valgevene klubi kasuks.

Minsk vallandas pärast jaanuarikuist Kalevile kaotamist oma pikaaegse peatreeneri Aleksandr Krutikovi, kuid täna on veel keeruline öelda, kas uus juhendaja Rostislav Vergun on kahe kuuga suutnud meeskonna mängupilti parandada. Minsk on nimelt seejärel kõik neli Ühisliiga kohtumist pidanud liiga tippude vastu, kust võitu oligi keeruline oodata.