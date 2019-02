M-Spordi pealik: Rootsi ralli näitas kõigile, et meid ei saa maha kanda

«Pärast ebaõnnestunud Monte-Carlo rallit kartsid osad inimesed, et see ongi M-Spordi tulevik. Rootsis õnnestus meil kohe näidata, et me oleme siiani võimelised kõrgetel kohtadel sõitma,» rääkis Millener Autospordile.

«Sunineni tulemus aitas meeskonnal koheselt leida uut motivatsiooni. Rootsi ralli näitas kõigile, et meid ei saa maha kanda. Me oleme MM-sarjas siiski selleks, et sõita võitude peale,» rääkis Milliner.

«Enne Sebastien Ogier' tulekut ei olnud me meeskond, kes võitles võitude nimel. Saime vaid mõned poodiumid, kuid need olid läbi kellegi ebaõnne. Siis aga võitsime järjest kolm tiitlit. Rootsi ralli näitas, et oleme endiselt teravas tipus,» lausus Milliner.

M-Spordi pealiku sõnul on peamiseks eesmärgiks see, et enne rallit nimekirja vaadates mõistaksid inimesed seda, et Elfyn Evans ning Teemu Suninen on ühed võimalikest rallivõitjatest.

«Meie kiirus on sel hooajal olnud tegelikult vägagi hea. Teemu eesmärgiks sel hooajal on võtta katsevõite ning võimalusel tõusta mõnel rallil ka liidrirolli. Rootsis täitis ta juba mõlemad eesmärgid,» seletas Milliner.