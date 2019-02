Alfa Romeo on šokis, et tipptiimid nendega samale ideele ei tulnud

«Meie inseneride jaoks oli see kohe algusest ainus lahendus,» kommenteeris Auto Motor und Sportile meeskonna arendustööd Alfa Romeo mänedžer Beat Zehnder. «Kui nägime esimesi pilte Mercedesest ja Red Bullist, siis mõtlesime, et nad üritavad hämada. Olime veendunud, et testidele tulevad nad sama lahendusega mis meil.»

Reaalsus on aga see, et mõlemad tipptiimid on sahinate kohaselt andnud oma inseneridele ülesande Alfa lahenduse kopeerimiseks. Red Bulli jaoks võiks üleminek käia kiiresti, kuid viimaste aastate valitsejatel läheb keerulisemaks.