Grete Ayache esitles uusi GP hobuseid

Esimesena asus sportlane võistlustulle Dame De Pique’ga CDI2* Intermediate skeemis, kus saadi tulemuseks 62,353%. CDI3* GP-skeemis osales Grete kahe hobusega, Eleito Da Ferraria’ga skooriti 64,478% ja Farao Da Raia’ga 63,783%. Skeemi esikoht läks Patrik Kittelile (SWE) hobusel Well Done De La Roche CMF tulemusega 77,130%.

Oma uutest hobustest loodab Grete palju. „9-aastane Farao on kõigi suur lemmik. Ta on veel natuke kuum, aga väga hea iseloomuga ja koostööaldis. Kui ma tema energia kontrolli alla saan, siis tuleb temast väga hea GP hobune. Isegi oma vigase sõiduga sain 5* kohtunikult pea 69%. Eleitol on samuti väga hea iseloom, aga teda peab pigem natuke üles kruttima enne skeemi sõitmist. Tal on super piaffeed ja passaažid ja kindlasti on Eleito võimeline sõitma üle 70%. Pean saama vaid jalavahetused otsemaks ja pirueti paremaks.“