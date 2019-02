Otepääl startima pidanud Vene laskesuusataja rikkus dopingureegleid

Venemaa Laskesuusaliidu teate alusel tunnistab Vassiljeva, et tal on olnud probleeme reeglite järgimisega, mille järgi on tippsportlased kohustatud andma oma asukohast pidevat infot. Viimane kolmest eksimusest juhtus Põhja-Ameerika MK-etappide eel, kui testijad läksid naist Krasnojarskisse otsima, aga too oli juba Kanadasse lennanud. Vene alaliit on selle eksimuse kohta saatnud IBU-le välja selgituskirja, miks naist õigel ajal õiges kohas olnud.