Zopp jõudis USAs teise ringi

Pikka puhkust eestlasel ei ole, juba täna õhtul on kavas järgmine mäng, kus tema vastaseks on maailma 102. reket, venelane Jevgeni Donskoi, kes asetatud mängijana pääses otse teise ringi. Mehed on varasemalt kohtunud kahel korra: ammuses minevikus ehk 2011. aastal oli Zopp 6:2, 6:2 parem, mullu võitis aga Donskoi 7:6 (4), 6:2.