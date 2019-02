Klaebo loobumine andis maailmameistrile võimaluse

«Ma ei tunne, et oleksin selleks sõiduks täielikult valmis, seetõttu otsustasin keskenduda reedesele teatesõidule,» ütles 22-aastane Klæbo Norra suusaliidu saadetud pressiteate vahendusel. «Minu arvates on õiglasem anda enda koht kellelegi, kes on sõiduks paremini valmis.»