Johaugi võidumarss jätkus, aga aupaiste kuulus Rootsi üllatustüdrukule

«Ma tõesti ei tea, mida teha või öelda. See kõik on mulle nii uus ja harjumatu,» lausus ta Rootsi televisioonile vahetult enne pjedestaalile astumist ja pühkis pisaraid.

«Frida sõit oli tõsiselt muljet avaldav. Mul on siiralt hea meel nii tema enda kui ka selle üle, et tippu on lisandunud uus tegija. Ta on päris kindlasti tulevikutüdruk,» lausus Seefeldist teise ja kokku üheksanda MM-kulla võitnud Johaug.