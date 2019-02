Laskesuusatamise Euroopa meistrivõistluste lipp jõudis Eestisse

Nimelt toimuvad 2020. aasta veebruaris laskesuusatamise lahtised Euroopa meistrivõistlused just Tehvandil. «See on kena tava, kus võistluste lõppedes annab korraldaja lipu üle järgmisele korralduskomiteele. Tegemist on ühe osaga võistluse lõputseremooniast,» kommenteerib lipu Eestisse toonud võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol.

«Tiitlivõistlustel on see kui teatepulga üleandmine, kus soovitakse edu ning antakse järgmistele korraldajatele ühtlasi ka head soovid kaasa. Nii ulatas Valgevene spordiminister lipu IBU esindajale, kes selle siis omakorda minu kätte andis,» selgitas Nigol toimingut.

Kõrgel tasemel laskesuusatamist näeb Otepääl aga ka juba sel nädalavahetusel kui 1. ja 2. märtsil saab Tehvandil kaasa elada IBU karikasarja hooaja eelviimasele etapile. Selleks, et sportlased aga mugavalt Valgevenest Eestisse jõuaks, pandi Minski ja Tallinna vahet lendama tšarterlend. Tegemist oli hea peaprooviga aastaks 2022, mil Otepää maailmakarika etapi eel on MK-sari just Valgevenes, Minskis. «Kõik toimis ladusalt, tšarterlennuga tuli Eestisse üle saja sportlase ja taustajõu, varustuse transportisime Otepääle aga maad mööda,» kirjeldas Nigol. «Saime erinevatelt tiimidelt transpordi korralduse eest ka juba kiidusõnu ning see lisab kindlust, et sama plaani alusel saame toimida ka aastal 2022,» lausus Nigol.