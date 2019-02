Kes on see imeinimene Johaugi suure tagasituleku taga?

Jõulude eel vajas Johaug murdmaasuusatamisest puhkust. Iganädalane võistlemine MK-karussellis oli tema jaoks vaimselt koormav, sest tähelepanu ja ootused tema suhtes on suured. Mõistagi käib sama jutt ka maailmameistrivõistluste kohta.

Johaugi vaimsele tervisele mõjus halvasti ka lähedase sõbranna, tippsuusataja Ida Eide surm eelmisel aastal. Arvestades, et Johaug naasis suusakarusselli alles sel hooajal, kasvasid pinged detsembri keskpaigaks üle pea.

«Minu ümber on palju pinget. Olen viimaste aastatega palju õppinud ning oskan enda eest hoolt kanda. Räägin igapäevaselt spordipsühholoogiga,» ütles Johaug, kes kasutab vaimu tervena hoidmiseks Brit Tajet-Foxelli abi. «Ta aitab mind rahulikuna hoida, mis omakorda aitab minul oma sooritusele keskenduda.»

Johaugi mänedžeri Jørn Ernsti sõnul on 30-aastane suusataja enne oma starte silmnähtavalt pinges. Tajet-Foxellist on siinkohal aga palju abi. «Ta on väga oluline inimene. Ta aitab Theresel leida tasakaalu oma mõtete vahel.»