Serbia vägilane jättis Thunderi taas võiduta

Thunderi poolelt oli resultatiivseim 25 punkti visanud Paul George, kes aitas meeskonna 18-punktilisest kaotusseisust mängu tagasi. Nuggets ja Thunder on sel hooajal kohtunud kolm korda ning kõik mängud on võitnud Denveri klubi.

Toronto Raptors alistas Pascal Siakami 25 ja Kawhi Leonardi 21 punkti toel Boston Celtics 118:95. Raptors on nüüd koduväljakul suutnud Celticsist jagu saada kõik viimased kaheksa mängu. Koduväljakul on Raptors sel hooajal võitnud koguni 26 ning kaotanud kõigest kuus kohtumist. Idakonverentsis hoiab meeskond Milwaukee Bucksi järel teist kohta. Boston Celtics on viies.