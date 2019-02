Kolmas murdmaasuusatamise dopinguskandaal. Seekord väljapääsu ei paista

Kui Kristina Šmigun-Vähi ja Andrus Veerpalu said oma dopingukaasustes aastaid kohtutes pisiasjade üle vaielda ja lõpuks puhaste sportlastena välja jalutada, siis Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu puhul on Austria politseil õnnestunud jälitustoimingute käigus koguda tõendeid, et Eesti murdmaasuusatajad külastasid tuntud dopinguarsti. Austria seaduste järgi võivad Tammjärvest ja Veerpalust saada kriminaalkurjategijad.