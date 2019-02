Austria suusaliidu juht: arusaamatu, miks 20. kohtade pärast petetakse

Kuigi Austria politsei jagatud informatsiooni põhjal ei kahtlustata praeguses dopingupettuses ühtegi Austria treenerit, ütles Schröcksnadel, et murdmaasuusa ja laskesuusaliidu tegevjuht Markus Gandler peab oma ametist lahkuma. «Tema on vastutav,» ütles Schröcksnadel.

Schröcksnadel kinnitas, et Hauke ja Baldauf teist võimalust ei saa. «Viskame nad oma liidust välja, pole küsimustki. Neil ei ole varianti teiseks võimaluseks. Me ei saa toetada sportlast, kes on sellise asjaga hakkama saanud. Meil ei tohi tiimis olla kahte jobu, kes oma tiimikaaslastele valetavad.»