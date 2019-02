Eksimust tunnistanud Bø jäi MK-sarja punktidest ja auhinnarahast ilma

Bø lõpetas Soldier Hollowi MK-etapi jälitussõidu neljandana, kuid lasi viimases püstitiirus viiest lasust vaid neli. Kommunikatsiooniprobleemide tõttu ei saanud kohtunikud veast koheselt aru, kuid finišisse saabus Bø üks kuul magasiinis. Ka telekordused tõestasid, et norralane oli ühe lasu laskmata jätnud.

Samal ajal kui IBU tunnistas oma viga, säilitas ka norralane spordimehelikkuse ning oli valmis kokkuleppeks. Nii leitigi ühiselt, et kõige mõistlikum oleks Bø’lt MK-sarja punktid ning neljanda kohaga kaasnenud 7000 eurot loovutada tema järel lõpetanud sportlasele.

«Minu jaoks on juhtum lõppenud. Läksin koheselt pärast võistlust kohtunike juurde ning tunnistasin eksimust. Mulle öeldi, et kui ma poleks ise sellest rääkima tulnud, poleks keegi mulle karistust määranud. Loodetavasti suudab IBU tulevikus selliseid eksimusi vältida. MK-sarja punktidest pole kunagi lihtne loobuda, kuid loodetavasti olin teistele eeskujuks, et oma vigade eest tuleb vastutada,» ütles Bø.