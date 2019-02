Emil Iversen on Veerpalu dopingukahtlustuse pärast šokeeritud

«Kui kuulsin, et minu sõber on nende hulgas, olin šokis. Andreas elas Meråkeris minu sõprade peres. Kui süüdistused tema vastu osutuvad tõeks, oleksin temas väga pettunud,» ütles 15km eraldistardis 10. kohale tulnud Emil Iversen. «Nii palju kui teda tean, on ta hea poiss, kes pole ju tegelikult isegi ülihea suusataja. See on üllatav, väga üllatav ja pettumust valmistav.»

Iversen lisas, et on pidanud nooremat Veerpalu alati heaks inimeseks, aga kui ta on tarvitanud dopingut, siis tema arvamus eestlase kohta loomulikult muutub.

Kui Iversen kuulis Austria politsei teadet, et üks viiest arreteeritust tabati otse teolt, süstlanõel veenis, ühendatud verekotikesega, sõnas Iversen: «See on šokeeriv, ma tõesti arvasin, et oleme kõik selle juba seljataha jätnud, kuid teisalt on positiivne näha, kui suur töö on dopingutarvitajate tabamiseks ära tehtud. On palju parem tabada nad enne starti kui et medaleid hiljem uuesti ümber jagada.»

Samuti starti mitte ilmunud Aleksei Poltaranini koha pealt jäi Iversen aga napisõnaliseks ning märkis vaid, et ta ei sooviks öelda midagi selget enne kuni tema süü on tõestatud.