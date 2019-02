Dopinguskandaali sattunud Tammjärv aasta eest: mulle meeldib end teiste inimeste kingadesse panna ja neid mõista

///

Loomult on Tammjärv rahulik inimene. Ta võtab oma mõtete väljaütlemiseks aega ega lahmi niisama. Muidugi on ka tema mõnikord endast välja läinud, kuigi viimane selline kord talle meelde ei tule. Aga üks asi teda mõne inimese juures häirib.

«Mulle meeldib end teise inimese kingadesse panna ja teda mõista. Isegi siis, kui tema tõekspidamised lähevad minu omadele risti vastu. Olukorrad, kus inimesed on paindumatud ega suuda teisi mõista, mulle ei meeldi,» ütles Tammjärv.

Kuid kuidas mõistab eestlane praegu suusamaailmas Venemaa ümber toimuvat? «Ma ei mõtle sellele, aga ma jälgin toimuvat,» ütles Tammjärv. Oma pead ta Venemaa dopinguskandaali tõttu ei vaeva, kuid aeg-ajalt tuleb sellest konkurentide ja meeskonnakaaslastega juttu.

«Me ei lange filosoofilistesse vestlustesse, aga me räägime numbrite keeles. Neid diskvalifitseerituid ja vahelejäänuid on nii palju, et need on lihtsalt faktid, mis käivad vestlustest läbi,» avaldas ta jutuajamiste sisu.

Kuigi Rahvusvaheline Olümpiakomitee lubab venelased Pyeongchangi olümpial starti, ei võistle nad oma rahvuskoondise värvides ega Venemaa lipu all. Tammjärve sõnul on see tegelikult üpriski karm karistus.

«See otsus kindlasti vähendab selle võimaliku võidu väärtust. Eriti kui need võistlusvormid tehakse neile tõesti ilmetud. See on midagi muud kui rahvusvärvides võistlemine,» avas Tammjärv oma seisukoha.