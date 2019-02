PM Seefeldis. Ilves dopinguskandaalist: see on paras pauk kõigile

«Ega väga rahul olla ei saa. Hüpped on kuidas kunagi. Esimene päev oli võib-olla kõige rahulikum ning nüüd ei ole enam nii head hüpet. Samas ei ole ka mingit alust, mille pealt väga head hüpet loota. Keskmise tegin ära, aga rahul ei ole. Suusadistants on veel ees ja teen võistluse ilusti ära,» ütles Ilves Postimehele.

Mäletatavasti vigastas Ilves suure mäe võistlusel kätt ning murdmaarajale enam ei läinud. Praeguseks on käsi tal veidi paremas seisus, ent valutab. «Ma ei mõtle sellele, aga nii palju võin öelda, et käsi hea ei ole. Aga mina annan endast igal juhul kõik. Lihtsalt tuleb seda valu rohkem kannatada.»

Eile lahvatanud dopinguskandaali kohta ütles Ilves: «Eks ma uudiseid ikka lugesin. See on paras pauk kõigile, aga mind see ei puuduta. Mina keskendun oma võistlusele.»