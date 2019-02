Kristjan Ilves: kogu hooaeg on üks suur tagasilöök olnud

«Väga raske midagi öelda. Eks see kogu seisund üks suur katastroof ole. Ilmselt oli see minu selle hooaja viimane sõit, eks vaatab. Tunne on siuke, et siin ei ole see hooaeg enam midagi teha,» lausus Ilves pärast sõidu lõppu.

«Tõsiselt raske on öelda (mis on toimunud). Kogu see hooaeg on üks suur tagaslöök olnud. Kuskil on midagi väga valesti läinud. Hooaja lõpus tuleb mõelda tuleviku peale. Mõtteid on, kuidas edasi minna, aga praegu tuleb see kuidagi ära seedida,» lausus Ilves.

Lisaks ei aidanud Ilvese tänasele sõidule kaasa ka viimasest kukkumisest siiani valu tegev käsi: «Raske on öelda, et see meeldiv oli. Suhteliselt kiirelt lõi kätte väga terava valu. Kuna ikkagi olen MMil ja starti tulen, siis katkestamine on mõeldamatu. Sõitsin lõpuni. Koht kohaks, oli sõidu käigus teada, et see tuleb kannatamine.»

«Olud olid rasked. Väga soe ilm ja pehmed olud, aga olud on kõigil täpselt samad, sellest on mõttetu rääkida. Kõik on võrdsetes tingimustes,» rääkis Ilves Seefeldis valitsevatest soojadest ilmadest.