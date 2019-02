Postimees TV: Suuskade testimisele kulub enam kui 1000 eurot päevas

Sanderi sõnul lisab tema tööle vastutusrikkust fakt, et üks määrdepurk maksab 120 –150 eurot ning ühest purgist piisab viie-kuue paari suuskade määrimiseks. Kaheksa suusapaari testimine maksab seega ligi 200 eurot. Homme on aga plaanis teha 35 – 40 testipaari, mis teeb kokku 1000 eurot. Ja see on vaid ühe päeva kulu. Lisaks neile tuleb määrida ka võistlejate suusad.

Kuid see pole veel kõik: peale pulbrit pannakse suusa alla veel struktuur ehk ilmale/lumele sobiv muster. Ka siin tuleb ette tõsist peamurdmist, sest mustrirulle on 20 – 30 tükki, mille hulgast tuleb leida sobiv kuuele suusapaarile ning päris ehku peale ei minda siin kunagi. «Oli aeg, mil struktuurid tõid edu rohkem, sest päris paljud neid kohe ei kasutanud, aga kui õigel päeval õiged asjad alla saavad, siis on see edu silmaga nähtav,» tunnistas Sander. «Aga loomulikult on sportlased õiged meie tööd hindama.»