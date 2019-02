Johanna Talihärm: MMil tahaks teha elu parimat tulemust

«Sellist formaati pole kunagi sõitnud, mis meid homme ees ootab. Ma arvan et see on hea treening kiiresti sõitmiseks ja kiiresti laskmiseks. Kindlasti annan endast parima, vaatame siis mis lõpptulemus tuleb,» lausus Talihärm.



«Minu jaoks on hooaeg olnud mingil määral elu parim, sel hooajal olen teeninud enim punkte, mis ma kunagi MK-sarjas suutnud olen. Samas sel aastal pole päris oma ära teha suutnud: kui laskmine on hea, siis laskekiirus aeglane. Midagi on nagu veel puudu, päris rahul olla ei saa,» rääkis Talihärm käimasolevast hooajast.



MMil soovib Talihärm samuti teha elu parimat esitust: «Eesmärk MMil on teha elu parim tulemus tiitlivõistlustel, 22. koht on võimalik üle sõita küll. Laskesuusatamises on alati variant, et ei sõida üle, aga eesmärk peab selline olema.»