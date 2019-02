PM Seefeldis. Eksklusiivintervjuu Iivo Niskaneniga: eestlaste risk tundub uskumatu

Järgmisel hommikul Soome koondise hotellis Postimehega vesteldes on põhjanaabrite esistaar märksa rahunenum. Naeratab, on heatujuline ja nimetab pronksi võidetud medaliks.

Enne võistlust ei teadnud ma sellest midagi. Pärast hakati küsima. Aga alles nüüd, kui olen uudiseid lugenud, võin öelda, et see on ühtpidi uskumatu ja teisalt tänuväärne lugu. Mul on hea meel, et Austrias tahab ja suudab politsei säärasel moel sekkuda. Ma ei soovi kunagi ühelegi kaassportlasele halba, aga samas ei suuda ma kuidagi aru saada, mis mõtted neil peas võisid mõlkuda.