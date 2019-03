PM Seefeldis. Tammjärv kasutas dopingu ostmiseks sponsorrahasid

«Mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, et tal on kontakt - kui tahad kiiremini suusatama hakata, on see võimalus. Saksamaal on see arst, kes selliseid asju võimaldab. Võtsin ise vastu selle otsuse, et tahan saada abi veredopingu näol. Esimest korda 2016 suve lõpus võtsime verd välja, Lahti MMil panime tagasi selle sisse, see ei toonud erilist edu, sest olin haige MMi ajal.

Järgmise hooajal kasutasime juba rohkem verekotte välja suve jooksul ja rohkematel võistlustel - hommikul enne võistlust enda veri sisse, pärast välja - nii ei jää mingisuguseid märke ja sel hooajal samamoodi, kuni siin MMil korraldas Saksa toll koostöös Austria politseiga suure operatsiooni. Märkasin tänavatel kahtlasi inimesi, kes tegid minust pilte ja mainisd seda ka Saksa arstile, kes arvas, et see on paranoia.

Kuidas see uurimine edasi läheb?

Mulle öeldi vahi all, kuna mina olen kogu selle suure dopinguprogrammi väike lüli kuskil alla, siis minu koostöö võimaldab pääseda siit koju, mitte Austria vanglasse.

Karistusel endal pole väga vahet. Oleks võinud jääda sinnasamma kambrisse nädalateks ja kuudeks. Minu jaoks on see vabanemine praegu, et saan teiega rääkida praegu. Minu jaoks on see hea, et see läbi sai.

Mul on väga raske rääkida Antiga, oma emaga, oma vanaema, kelle südaon murtud. Ja kõigi teiste inimestega, kes lootsid, et Eesti suusatamine on tõusuteel ja kõik läheb hästi. Minagi, olles nüüd juba kolmandat hooaega sellega seotud, tundsin, et ma ei taha seda teha, aga lootsin, et minu tulemustest, parematest tulemustest tekivad võimalused sporti ja Eesti suusatamisse. Ning ma saan kõrvale astuda.

Millal viimati Alaveriga rääkisid?

Täna hommikul enne pressikonvrentsi. Ta ütles, et ootab ajakirjanike kõnesid.

Kes on veel need Eesti suusatamisega seotud inimesed, kes on sellest teadlikud?

Andreas Veerpalu loomulikult. Tema isa. Rohkem minu teada mitte.

Kuidas see ülekuulamisprotsess välja nägi?

Uurija üritas mulle selgeks teha, et kaitsja ei saa sind niikuinii aidata. Hiljem kui kaitsja tuli, ütles ta, et see pole nii, lõpeta rääkimine. Arutame asja! Hiljem oli selge, et see oli ainuõige tee, sest teine pool oli juba suu avanud ja mul polnud põhjust, vajadust ega tahtmist.

Andreasega muidugi rääkisime nagu võistkonnakaaslasega tihedalt. Poltoraniniga me ei rääkinud sel reemal.

Kes rahastas neid dopinguprotseduure?

See oli minu sponsorraha. Minu isiklike sponsorite rahad, mida kasutasin ka selleks.

Mis need summad olid?

Küllaltki suured.

Jaksasid maksta?



Ma ei taha sellest rääkida.

Kirjelda, mis kinnipidamisasutuses toimus.

Olin üksinda kambris, vahepeal käisin intervjuudel. Ootasin, käisin jälle. Öösel ikka magasin katkendlikult.

Millal koju sõidad?

Ma ei tea, ma ei taha Eestis meediaga kokku saada. Aga homme.

Kui suur roll oli Andrus Veerpalul?

Minu mõttes mitte.

Andrease puhul siis järelikult?