Järelvaadatav: Avo Keelel kulus 14 aastat, et täiskomplekt medaleid kokku koguda

«Poeg (sidemängija Martti Keel – toim) ütles just minutid viis tagasi, et tema sai esimese pronksmedali ja mina ka. Ma tõesti teadnud. Vastasin pojale kohe hästi ülbelt, et ma olen harjunud ainult finaalis olema,» naeris Keel, kelle auhinnakapis on Eesti-Läti (ja vahelduva eduga Leedu) ühisliigast seitse kuldmedalit ja kaks hõbedat. Kaks korda, 2013 Tallinna Selveri ja 2015 Pärnuga, on ta kolmanda koha mängu kaotanud. Liiga esimesel hooajal, 2005-06, ta Selveriga medalimängudele ei jõudnud.