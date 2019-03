Võrkpalli otsepilt: Pärnu ihkab pronksimatšis lätlased medalita jätta

Ajast, mil Eesti ja Läti ühist võrkpalliliigat on pidanud, on kaalukausid hirmsasti eestlaste poole kiiva olnud. Täna tuleb Eestisse 13. järjestikune esikoht, Läti võitis läbi Ozolnieki klubi vaid ajaloo esimese meistritiitli. Ka teisi kohti on lätlastel vaid kaks. Ainus medal, mida Läti klubid on meie omadest rohkem võitnud, on pronks – seda kokku kümnel korral.