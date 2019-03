Jalgpalli otsepilt: kas Cristiano Ronaldo lööb Napoli väravavõrgu puruks?

Juventus pole tänavusel hooajal kaotanud kohalikus kõrgliigas ühtegi kohtumist – 22 võitu ja kolm viiki annavad 69 punkti. Napoli asub kindlalt teisel kohal, kuid jääb Juventusele alla koguni kuraditosina silmaga. Et Napolil säiliks mingigi võimalus võita meistritiitel, tuleb Juventusest jagu saada.

Juventuse algkoosseisu kuulub ka nende suurim staar Cristiano Ronaldo, kes jagab Serie A väravalööjate edetabelis 19 tabamusega esikohta. Sama palju väravaid on kirjas Sampdoria ründajal Fabio Quagliarellal. Napoli parim skooritegija on Arkadiusz Milik, kelle arvel on 14 väravat.