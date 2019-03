Juventus alistas lähikonkurendi, aga Ronaldo sukeldus alatult

What a great dive by Ronaldo. 10/10👏 #NapoliJuve pic.twitter.com/dgb6i13WGH

Miralem Pjanic lõi karistuslöögi sisse ja Juventus haaras juhtohjad. Puhkepausile mindi juba külaliste kaheväravalises eduseisus, sest 39. minutil jõudis sihile Emre Can.

Tulises lahingus jagati viimastel minutitel palju kollaseid kaarte, kuid väravad ei löödud ja Juventus suurendas edumaad teisel kohal jätkava Napoli ees. Juventusel on liidrina 72, Napolil 56 punkti. Kolmandal kohal asub AC Milan, kellel on kirjas 48 punkti. Igal meeskonnal jääb hooaja lõpuni pidada 12 mängu.

Juventus pole tänavusel hooajal kaotanud kohalikus kõrgliigas ühtegi kohtumist – 22 võitu ja kolm viiki annavad 69 punkti. Napoli asub kindlalt teisel kohal, kuid jääb Juventusele alla koguni kuraditosina silmaga. Et Napolil säiliks mingigi võimalus võita meistritiitel, tuleb Juventusest jagu saada.

Juventuse algkoosseisu kuulub ka nende suurim staar Cristiano Ronaldo, kes jagab Serie A väravalööjate edetabelis 19 tabamusega esikohta. Sama palju väravaid on kirjas Sampdoria ründajal Fabio Quagliarellal. Napoli parim skooritegija on Arkadiusz Milik, kelle arvel on 14 väravat.