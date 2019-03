Videod: Talihärm tuli supersprindis neljandaks!

Esimeses ja viimases tiirus korra eksinud Talihärm kaotas distantsi võitnud sakslanna Anna Weidelile 47,1 sekundit. Seevastu kolmas koht libises eestlasel lausa käeulatusest, sest pronksi teeninud kvalifikatsiooni kiireimat Thekla Brun Lied (Norra) jäi Talihärmast lahutama vaid kaks sekundit.

«Ma poleks elu sees oodanud isegi esikümnesse jõudmist, sest kui minu laskmisest räägitakse, siis räägitakse kahte asja: ma ei lase hästi ja ma lasen väga aegalselt. Supersprint peaks teoorias olema just selline kiirete laskjate ala,» mõtiskles Talihärm. Kui kiirelt ta täpselt lasi, ei osanud ta veel öelda, kuid kindlasti ei lasknud ta kõige kiiremini. «Võtsin kindla peale ja teadsin, et pean olema efektiivne,» võttis eestlanna edu toonud retsepti kokku.

«Ma ei pannud täna endale absoluutselt mitte mingisuguseid ootuseid. Olen väga rahul.»

Tänase tulemuse valguses on MM-i eelse vormi kohta Talihärmi arvates veel vara rääkida. «Arvan, et see nädal ei näita veel midagi, sest olen alles nüüd koolilõpetamisest ära taastunud. Olin mittu kuud ikka päris kurnatud ja hommikust õhtuni rakkes ning unetunde väga palju ei tulnud. Nüüd olen sellest taastunud ja saanud teha ära kerge treeningbloki,» selgitas Talihärm.

Kolmandas kümnes võistluse lõpetanud Regina Oja suutis puhtalt läbida vaid teise tiiru, kuid ülejäänud kolmes eksis ta võrdselt kahel korral ning pidi kokku läbima kuus trahviringi. Kaotust võitjale kogunes kokku 2.37,3.

Eesti meeste parimana finaali viimase 29. koha saanud Roland Lessing ebaõnnestus finaalis täielikult, tehes nelja tiiru peale kokku kaheksa trahviringi ning lõpetas võistluse võitnud Endre Stroemsheimist (Norra) enam kui kolm minutit hiljem.

Eelsõidu esikümnes lõpetanud Lessing finaaliga loomulikult rahule ei jäänud. «Trahve tuli liiga palju, muud ei midagi,» sõnas mees. Küsimuse peale, kuidas need trahvid siis tulid lisas ta lakooniliselt: «Märgid jäid mustaks ja nii nad tulidki.»