Tänak Mehhiko rallist: oleme nii hästi valmis kui võimalik

«Kogu tiim on rasket tööd teinud ning usun, et oleme Mehhikos konkurentsivõimelised. MM-sarja liidrina peame reedel esimesena startima. See pole lihtne ülesanne, aga eelmise aasta etapp näitas, et sellelt positsioonilt on võimalik ka head tulemust saavutada. Vaatame, kuidas meil läheb,» sõnas Tänak.