Glasgow EMi otseblogi: Õiglane sai positiivse emotsiooni, kuulitõukes ebaõnnestunud Saluri jätkab teisel kohal

Glasgow sise-EMil sai täna alguse seitsmevõistlus, kus stardis kaks eestlast - Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri. Kolme ala järel tegi tubli tõusu Janek Õiglane, kes tõukas kuulitõukes isikliku rekordi 15.50. Päeva esimest poolt hästi alustanud ja sise-EMi rekordi 6,75 jooksnud Karl Robert Saluri on siiski veel Õiglasest ees. Saluril on koos 2624 punkti ning ta jätkab teisena, Õiglane on 2519 punktiga üheksas. Esikohale tõusis norralane Martin Roe, kellele Saluri kaotab 17 punktiga.