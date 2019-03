Glasgow EMi otseblogi: paljulubavalt alustanud Saluri jätkab teisel kohal, Õiglane kohtunike peale pahane

Glasgow sise-EMil sai täna alguse seitsmevõistlus, kus stardis kaks eestlast - Janek Õiglane ja Karl Robert Saluri. Teise ala järel on 60 meetris sisevõistluste rekordi 6,75 jooksnud ja kaugushüppes 7.49 hüpanud Saluri 1905 punktiga teisel kohal. Juhib 1943 punktiga britt Tim Duckworth, kes kaugushüppes hüppas 7.79. Õiglane on andnud isikliku rekordiga võrreldes ära juba 55 punkti ning on 12 mehe seas 1699 punktiga 11. kohal.

Postimees jälgib võistlust kohapealt otseblogi vahendusel.