Tanel Kangert Urmas Sõõrumaa dopinguteemalisest sõnavõtust: mul on piinlik

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas reedel ERRile antud intervjuus arvamust, nagu oleks dopingu kasutamise põhjuseks sportlaste vähene haridus. «Sportlane on sportlane, tihtipeale jääb ju kooliharidus lünklikuks ja tea, paljukest seda oma mõtlemistki on ja nii edasi,» kommenteeris ta.

«Miks sai paheline kiusatus arukast mehest võitu? Mina arvan, et üheks põhjuseks oligi nurkasurutuse tunne, et midagi paremaks samamoodi jätkates ei lähe, lõhu trenni vanaviisi või rohkemgi. Uutviisi teha keegi ei oska, taha või sellesse usu. Ikka see sama vana pime mantra: «Vähe tunde, rohkem tuleb trenni teha». Kes meist seda soovitust poleks spordiuudiseid lugedes ise mõelnud? Sportlik talent peaks hilistes 20-ndates juba ammu avaldunud olema, seega ande peale enam loota ei saanud,» kirjutab Kangert.

«Lisaks, ärge unustage, et sportlane on kõigest inimene oma nõrkuste, kavaluste, ahnuse ja isekusega. Siin ei ole mingit vahet, kas me vaatame gruppi ettevõtjaid, arste, õpetajaid, poliitikuid, ehitajaid või antud näitel lahkame sportlasi. Igal elualal on neid, kes nuputavad viise, kuidas teisi ära kasutada ja konkurentide arvelt rohkem tulu lõigata. Kas enda äri mustalt ajada, kui teised täpselt sama teenuse või kauba pealt makse maksavad, on eetilisem, kui sportlasel oma keha keelatud võttega turgutada? Mõned teevad seda edukamalt, ajavad oma mahhinatsioone peenelt ja läbimõeldult, ning tegude tagamõtted pole kõrvalseisjatele koheselt arusaadavad. Teised, kel aega vähem ja saavutusvajadus suurem, riskivad rohkem.»