Eestlannad saavutasid Euroopa karikaetapil võidu

Koos mängides on see Marranile ja Rüütlile esimene tiitel maailma edetabeli turniiridelt. Võitudega Inglismaa, Šotimaa ja Poola paaride üle poolfinaali jõudnud Marran ja Rüütel läksid nelja parima seas vastamisi kuuenda asetusega Hispaania paari Claudia Leali ja Lorena Uslega.

Eestlannad esimese geimi kaotasid, kuid võitsid kaks järgmist ja edenesid võiduga 19:21, 21:13, 21:12 finaali. Finaalis kohtuti teise asetusega Saksamaa paari Lisa Kaminski ja Hanna Pohliga. Finaalmäng kulges Eesti paari kontrolli all ja turniirivõit vormistati numbritega 21:13, 21:9.

Marran ja Rüütel on koos paari mänginud vähem kui pool aastat ja selle ajaga tõusnud maailma edetabelis 117. kohale. Maailma edetabelis läheb arvesse kümme parimat turniiri ning eestlannadel on seni kirjas kuus võistlust. Slovakkias võidetud esikoht peaks neid uuel nädalal tõstma veel kümmekond kohta. Helina Rüüteli eelmine paariline Kristin Kuuba, kellega koos jõuti maailma edetabelis 57. kohale, on nüüd keskendunud üksikmängule ja Tokyo OM-le pääsule.