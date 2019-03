Sordo: kui saaksin valida, siis eelistaksin võita Kataloonias

Mehhiko rallil teeb hooaja avastardi Dani Sordo, kes tunneb ennast väidetavalt paremini küll asfaldil, aga on kruusateedel saavutanud silmapaistvaid tulemusi ning oli aasta eest Mehhikos teine. Hispaanlane tahab kindlasti möödunud hooaja tulemust korrata ning võib-olla koguni parandada, sest tegu on ühe tema lemmikralliga.

Toyota Yarisega kahel rallil startinud Kris Meeke on mõlemad rallid lõpetanud kuuenda kohaga, kuid arenemisruumi muidugi on. Meeke tahab tänavu kindlasti oma viiele rallivõidule lisa teenida, kuid huvitav fakt on, et Tommi Mäkinen kergitas Meeke’ile Toyota ralliprogrammi plaane juba 2015. aastal.

"Mõnikord on mul tunne, et olen lõpuks õigel ajal õiges kohas," ütles Meeke, kes on huvitaval kombel WRC sarjas kaasa teinud vaid kolm täispikkuses hooaega ning loodab, et on oma nüüdse töökohaga löönud naelapea pihta.