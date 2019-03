Mourinho: Kepa ja Sarri tüli tehti liiga suureks

Endine Chelsea peatreener Jose Mourinho ütles, et tegelikult võimendas meedia kogu olukorra lihtsalt üle. «Seal oli palju faktoreid, mis pani meid mõtlema, et tegu on suure asjaga. Lõpuks polnudki asi nii suur, vaid kõigest arusaamatus. Mul on Chelseas sõpru ja kõik räägivad Kepast ainult head. Ma usun, et mu allikad on piisavalt head.»