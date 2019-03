Tottenhami kapten Kane: peame leidma lahendusi oma probleemile, muidu tiitleid ei tule

«Me peame pingutama ning leidma lahendusi selle probleemi vastu. Usun, et tiitel ei ole meist kaugel. Kui me suudame areneda, siis küll me ka võita suudame. Lihtsalt kõik meeskonnad arenevad pidevalt, me ei tohi neist kuidagi maha jääda,» rääkis Kane.

«Viimase nelja-viie aastaga oleme klubina suutnud rohkemat, kui meilt algselt oodati. Samas tähendab see seda, et peame edaspidi veelgi juurde panema, et sarnast arengut näidata. Aeg näitab, kas suudame viie aasta pärast tiitleid võita, aga mina loodan, et see aeg saabub varem,» lausus Kane.