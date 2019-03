Autoralli MM-sarjas plaanitakse ohutuse tagamiseks revolutsioonilist muudatust

«Turvalisus on peamine aspekt, millele tulevikus keskendume. Peame pealtvaatajaid koolitama, et tulevikus oleks kõigile ühtselt head kombed selged. Eesmärk on see, et tulevikus ei saaks mitte keegi autorallil viga,» rääkis FIA rallide direktor Yves Matton Autospordile.

«Rahvuslikel meistrivõistlustel läheb sellega veel kõvasti aega. Isegi MM-sarjas näeme tihti pealtvaatajaid täiesti valedes kohtades seismas. Võib-olla on tõesti tegu inimestega, kes esimest korda elus raja äärde satuvad, kuid tihti on need tulihingelised fännid kes soovivad oma lemmikule kaasa elada või hoopiski «kaameramehed» kes soovivad internetis kuulsust saada,» rääkis FIA ohutuse tagamise eest vastutava osakonna juht Stuart Robertson.

Robertsoni sõnul töötatakse turvalisuse nimel välja koguni uut tehnoloogiat: «Meil on hetkel käsil üks projekt, mille abil me saaksime koheselt teada, kus kohas katsel on inimesed ohtlikutes kohades seismas. Selle tuvastamiseks on mitmeid vahendeid, mille hulka kuuluvad näiteks ka sisevideod.»

«Me arendame hetkel uut tehnoloogiat, mis aitab tuvastada inimesi valedes kohtades. Me teame, et inimesed on turvaautode läbimise ajal ohututes kohtades ning seejärel liiguvad alles sinna, kus nad olla ei tohiks. Uus süsteem aitaks meil tuvastada selliseid inimesi ka ilma turvaautode abita,» rääkis Robertson.