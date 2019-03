Hingetohter aitas Aigrol teha arenguhüpet

«Vaimne abi ja tugi on üliolulised. Olen tunnetanud suurt kasu ja loodan, et jätkame üheskoos veel kaua,» ütleb Aigro. «Võtted, kuidas rahulikuks jääda ja mida enne hüpet tornis teha, on minu jaoks uued. Kohaolekukontroll ja muu säärane. Nüüd võin öelda, et olen enne sooritust mõtetega just selles hetkes, mitte ei uita kuskil ringi. Tänu neile näpunäidetele olen hakanud näiteks hoovõtuasendit paremini säilitama. Keskendungi peamiselt sellele, muu tuleb justkui iseenesest juurde.»