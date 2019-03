Hamilton: Ferrari on meist sel aastal sammu võrra ees

«Eelmisel aastal jõudis Ferrari testile masinaga, mis oli päris hea. Sellel aastal on olukord aga veelgi parem. Aga meie jaoks ei ole sellest midagi hullu. Meile meeldib, kui me saame kellegiga võidu kihutada,» rääkis Hamilton Sky Sportsile.

«Selline asi innustab meid rohkem tööd tegema, milles pole midagi halba. Me peame suutma areneda, aga õnneks teame, kuidas seda teha. Küsimärke on muidugi alati õhus,» rääkis Hamilton.

«Tean, et me ei ole viimase kahe nädala jooksul suutnud Mercedesest just parimat välja võtta. Õigemini pole masin töötanud päris nii, nagu see ideaalis võiks töötada. Üritame selle kallal natuke vaeva näha,» rääkis Hamilton.